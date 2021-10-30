Украина

Защитник "горняков" поделился своими мыслями накануне игры с Десной.

Защитник донецкого Шахтера Витао прокомментировал предстоящий поединок тринадцатого тура УПЛ против черниговской Десной.

"Микроклимат очень хороший, атмосфера отличная. Над Черноморцем была очень важная победа для нас. Но мы уже настраиваемся на матч с Десной. Будет очень важная встреча для нас.

Очень сложно, календарь очень плотный, очень большая усталость. Наша жизнь футболистов такова, нужно адаптироваться. Игра, отдых, восстановление. В любом случае мы головой настроены на следующие матчи.

Отработали некоторые тактические действия, не уходили далеко от наших принципов. Отрабатываем уже достаточно долгое время. Понятно, что некоторые ребята проводили восстановление после матча. Было хорошо вернуть ребят, которые провели некоторое восстановление в медицинском департаменте.

Отработали некоторые игровые моменты. Мы хорошо настроены, сконцентрированы на этом матче", — приводит слова Витао пресс-служба "горняков",

Примечательно, что бразильский защитник не попал в заявку команды Роберто Де Дзерби.

Напомним, матч Шахтер — Десна состоится сегодня, 30 октября, в 17:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.