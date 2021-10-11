Украина

Голкипер "сине-желтых" поделился своими мыслями относительно ситуации с Русланом Малиновским.

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал ситуацию с невызовом полузащитника Аталанты Руслана Малиновского в состав национальной команды на матчи отбора ЧМ-2022.

"Ситуацию с Малиновским уже раз пять начинали и заканчивали, мне уже как-то неудобно. Давно надо было забыть. Есть главный тренер, есть его требования, есть его взгляды. Я разговаривал с Петраковым и сказал ему, “Вы главный тренер и вы так решили. У Вас свое видение – все, Вы будете отвечать. Проиграем – получите по полной, выиграем – будете на коне, закроете всем рты.” Решает главный тренер. Дружим мы или не дружим – это уже второстепенно. Есть список. Отвечает за это главный тренер. Я думаю, это самое правильное", — приводит слова Пятова ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Александр Петраков не стал комментировать ситуацию с Малиновским.