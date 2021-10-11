Украина

Голкипер "сине-желтых" поделился своими мыслями после игры с Финляндией.

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал победу своей команды в матче отборочного цикла ЧМ-2022 против Финляндии (2:1), а также поделился ожиданиями перед игрой с Боснией и Герцеговиной.

"Я не сказал бы, что доволен собой. Было пару моментов, где я неправильно сыграл. Это футбол, я не видел еще людей, которые не делают ошибок. Пару раз я оказывался в полупозиции. Я ждал отскока, было поле мокрое, но мяч не скользил ко мне. Это могло превратиться в ошибки. Для меня была важна победа. Я понимал, что мне выпал шанс. Я хотел закончить со сборной, но жизнь распорядилась по-другому. Я отдавался полностью, понимал, что шансы хорошие у нас и все зависит только от нас. Поэтому переживал за результат. Жена полностью меня поддерживает, она рада, любит, когда я играю.

Мой дебют в сборной был в матче с Узбекистаном. Шевченко, после игры, поздравил меня с сотым матчем. На теоретическом занятии, мы уже посмотрели игру сборной Боснии, нюансы атаки, обороны, переходов. Это совсем другая команда, по сравнению с Финляндией. Хотя тактически, расстановкой – они похожи. Качество футболистов Боснии выше. Там люди играют в АПЛ, Серии А. Есть нападающий – Джеко, против Интера которого мы тоже играем.

Серьезная сборная, мы понимаем, что нам предстоит, мы готовимся. Будем искать свои ключи к тому, чтобы победить. Во Львове особая атмосфера. Особая история: сборная и Львов, поэтому я всех приглашаю. Мы Вас очень любим и ценим. Без вас мы не сможем победить", — приводит слова Пятова ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, матч Украина – Босния и Герцеговина состоится во Львове во вторник, 12 октября, и начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.