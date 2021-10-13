ЧМ-2022. Отбор

Кипер стал самым старшим игроком национальной команды.

В стартовом составе на матч отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии в Хельсинки и.о главного тренера сборной Украины Александр Петраков выпустил Андрея Пятова.

Этот матч стал историческом для украинского футбола. Дело в том, что Андрея Пятов побил рекорд Анатолия Тимощука пятилетней давности и стал самым старшим футболистом в истории сборной.

В день матча против Финляндии Пятову исполнилось 37 лет и 102 дня. Тимощуку в последнем своем матче за сборную исполнилось 37 лет и 83 дня.

Топ-10 самых старших игроков в истории сборной Украины:

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