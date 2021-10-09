ЧМ-2022. Отбор

Украинскому голкиперу покорилась важная отметка.

Голкипер сборной Украины и донецкого Шахтера Андрей Пятов выйдет в основе на матч против Финляндии в рамках отбора к ЧМ-2022.

Таким образом, футболист поднимется на четвертое место в списке футболистов, сыгравший наибольшее количество матчей за сборную, сравнявшись с Русланом Ротанем.

На третьем месте находится Андрей Ярмоленко (102 матча), на втором Андрей Шевченко (111 матчей), а на первом Анатолий Тимощук — 144 матча.

Напомним, матч начнется в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция матча Финляндия — Украина.