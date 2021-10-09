ЧМ-2022. Отбор

Голкипер сборной Украины дал свой послематчевый комментарий.

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов прокомментировал победу над сборной Финляндии (2:1).

В частности, футболист рассказал о своих чувствах от сотого проведенного матча за национальную команду.

"Для меня каждый матч особенный. Сначала, для меня особенной была прошлая игра. Теперь эта особенное. Самое главное — победа команды. Конечно, приятно провести такое количество игр за сборную, я о таком и мечтать не мог в 2007 году. Это все благодаря поддержке партнеров и болельщиков, спасибо им",- сказал голкипер "желто-синих".

Также Пятов ответил на вопросы о своей игре в этом матче.

"Я не разбираю свои игры, для этого есть тренер. Я в этой игре не только спасал, но и ошибался. Мы с Кернозенко обязательно разберем этот матч. У нас нет права на ошибку, будем бороться,- заявил Пятов на послематчевой пресс-конференции.

Ранее, победную игру против Финляндии прокомментировал наставник команды Александр Петраков.