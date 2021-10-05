ЧМ-2022. Отбор

Голкипер нашей сборной прокомментировал подготовку команды к ответственной игре.

Считанные дни остаются до ответственного поединка сборной Украины в гостях у Финляндии в рамках квалификации на чемпионат мира-2022, поэтому футболисты команды Александра Петракова активно готовятся к предстоящей дуэли.

После завершения одного из тренировочных занятий, голкипер "сине-желтых" Андрей Пятов поделился своими мыслями о будущем сопернике.

"Финляндия — крепкая, хорошая команда, которая за последние пару лет действительно подняла свой уровень. У них есть свои местные звезды, к которым нужно отнестись со вниманием.

В целом, они — хорошая команда. Эту игру надо выигрывать что им, что нам. Поэтому я думаю, что будет хороший матч", — подытожил вратарь.

Напомним, что матч против Финляндии в Хельсинки состоится 9 октября, начало в 19:00 по киевскому времени.