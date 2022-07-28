ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Обидві національні команди сплатять грошові штрафи.

Збірна України не змогла пробитися на чемпіонат світу 2022 року, який пройде у Катарі, поступившись у фіналі плей-офф національній команді Уельсу (0:1).

Тим не менш, ФІФА завершила розслідування щодо порушень фанатів на трибунах під час поєдинків збірної України проти Шотландії (3:1) та Уельсу.

За підсумками розслідування ФІФА оштрафувала шотландців на дві тисячі швейцарських франків за дії фанатів, які використовували фаєри.

У свою чергу валлійці заплатять до скарбниці ФІФА 15 тисяч франків — вболівальники майбутнього учасника ЧС-2022 використали фаєри та вибігали на поле.

Нагадаємо, ЧС-2022 пройде у Катарі з 21 листопада до 18 грудня.