ЧМ-2022. Отбор

Слідом за захисником Шахтаря розташувалися Олександр Зінченко та Ілля Забарний.

У фіналі плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 національна збірна України мінімально поступилася Уельсу, не зумівши реалізувати свої моменти, і залишилася без путівки на катарський мундіаль.

Починаючи з повномасштабного вторгнення окупаційних російських військ в Україну 24 лютого, підопічні Олександра Петракова провели лише п'ять матчів, два з яких були на офіційному рівні (Шотландія, Уельс) та три – товариські (Боруссія М, Рієка, Емполі).

Статистичний портал InStat підбив певні підсумки цього періоду виступів національної збірної України та визначив найкращих її гравців.

За показником InStat Index, який оцінює виступ гравця, його внесок у успіх команди, важливість його дій, рівень суперника та чемпіонату (турніру), найкращим гравцем збірної України починаючи з 24 лютого 2022 року став центральний захисник донецького Шахтаря Микола Матвієнко.

Показник InStat Index 26-річного захисника склав 261. Слідом за Матвієнком у трійки найкращих також увійшли півзахисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко (254) та захисник Динамо Київ Ілля Забарний (244).

Дивитися відео голу та огляд матчу Уельс — Україна ви можете на Football.ua.