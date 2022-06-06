ЧМ-2022. Отбор

Легендарний український форвард та тренер висловився про поразку України від Уельсу у фіналі плей-офф відбору на ЧС-2022.

У фіналі плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 національна збірна України мінімально поступилася Уельсу, не зумівши реалізувати свої моменти, і залишилася без путівки на катарський мундіаль.

Колишній головний тренер збірної України та легендарний форвард Андрій Шевченко подякував своїм експодопічним за проявлений характер та бажання перемогти.

"З високо піднятою головою та неймовірною гордістю!!! Я безмежно пишаюся збірною України з футболу і нашими, найвідданішими у світі вболівальниками!💙💛

Ви довели, що ми завжди будемо боротися до кінця не жаліючи себе! Не все в житті визначається результатом! Рухаємося разом до наступних перемог! Слава Україні!" — написав Шевченко в своєму Instagram.



Дивитися відео голу та огляд матчу Уельс — Україна ви можете на Football.ua.