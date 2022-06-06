ЧМ-2022. Отбор

Український вінгер поділився своїми думками після гри з Уельсом.

Вінгер збірної України Віктор Циганков прокоментував поразку "синьо-жовтих" у матчі фіналу плей-офф ЧС-2022 проти Уельсу (0:1).

"Це була мрія, і вона була так близько… Але вона нікуди не ділась, вона залишається з нами до наступного разу. І поки ми виходимо на футбольне поле, ми завжди будемо битись за неї.

Тому що на це заслуговує Україна. На це заслуговує український народ. Вірю, що усі наші великі перемоги ще попереду. Слава Україні!", – написав Циганков в Instagram.

Раніше Football.ua оцінив дії футболістів команди Олександра Петракова у плей-офф кваліфікації чемпіонату світу-2022.

Зазначимо, що в червні Україна має провести ще три матчі в рамках Ліги націй. 8 та 14 червня Україна зіграє з Ірландією, а 11 червня "синьо-жовті" зустрінуться з Вірменією.