ЧМ-2022. Отбор

Сергій Сидорчук розповів, якою була атмосфера після матчу проти Уельсу.

Півзахисник збірної України Сергій Сидорчук прокоментував поразку "синьо-жовтих" у матчі фіналу плей-офф відбору ЧС-2022 проти Уельсу (0:1).

"Роздягальню в Кардіффі ніколи не забуду... 20 хвилин після матчу ми просто сиділи у тиші. Ще дві години тому до мрії лишався один крок, а зараз її навіть немає на горизонті. Важко, тому що розумієш, що мрія була не тільки твоя, але й мільйонів людей.

Наші вболівальники найкращі. Дякую кожному. Але й також хочу подякувати вболівальникам з Шотландії та Уельсу. Я не пам’ятаю, коли ще не наші трибуни так палко нас підтримували.

Також хочу подякувати суперникам. Особливо Аарону Ремсі, який зайшов після матчу у роздягальню та підійшов до кожного. Знаю, що мрія не зникла. У неї просто нові часові рамки. Головна перемога країни чекає нас попереду. Слава Україні!", — написав Сидорчук в Instagram.

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