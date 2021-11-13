Украина

Футболист рассказал о прошедшем товарищеском поединке.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский прокомментировал прошедший товарищеский матч против сборной Болгарии и рассказал о матче против Боснии и Герцеговины.

"На моей памяти, мы не делали столько ударов за матч. Есть над чем работать, и двигаемся дальше. Конечно, хотели победить в этом матче, потому что играли в Одессе. Впереди более важные цели, поэтому нужно готовиться к следующей игре".

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"Давно не играл на позиции центрального полузащитника, потому что в Аталанте я уже давно играю больше атакующего игрока. Немного непривычно, но я очень хорошо знаю эту позицию и что нужно делать. Я понимаю, как играют партнеры по команде, поэтому для меня это не было проблемой".

"В Боснии и Герцеговине будет совсем другая игра, поэтому из встречи с Болгарией нужно взять только позитив и ничего другого. Это будет важнейший матч, который мы должны выигрывать", — сказал Малиновский в интервью vZbirna.

Напомним, матч Босния и Герцеговина — Финляндия состоится в субботу, 13 ноября в 16:00