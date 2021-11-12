ЧМ-2022. Отбор
Подопечные Александра Петракова сыграют с боснийцами 16 ноября.
Эдин Джеко, Getty Images
12 ноября 2021, 12:36
Нападающий Боснии и Герцеговины Эдин Джеко тренируется по индивидуальной программе перед поединками против Финляндии и Украины. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Боснии и Герцеговины.
Напомним, на прошедшей неделе Джеко получил повреждение в матче против Милана в итальянской Серии А. Насколько он готов к предстоящим поединкам — пока неизвестно.
Помимо Джеко по индивидуальной программе занимались вратарь Ибрахим Шехич и полузащитник Мирослав Стеванович.
Уже завтра, 13 ноября, Босния и Герцеговина сыграет против Финляндии, а затем во вторник, 16 ноября состоится матч против Украины.
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