Голкипер сборной Болгарии поделился своими мыслями после игры с Украины.
Светослав Вуцов, sportal.bg
12 ноября 2021, 09:40
Вратарь сборной Болгарии Светослав Вуцов прокомментировал ничейный результат в товарищеском поединке против национальной команды Украины (1:1).
"Я очень доволен своим дебютом за сборную Болгарии. Это было не очень сложно, потому что я набирался опыта в чемпионате Болгарии. С командой добились равного результата.
С другой стороны были очень сильные игроки. Хорошо, что мы закончили матч вничью", — приводит слова Вуцова Sportal.bg.
Ранее Football.ua оценил действия футболистов сборной Украины в домашнем контрольном матче против Болгарии.