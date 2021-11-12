Украина

Голкипер сборной Болгарии поделился своими мыслями после игры с Украины.

Вратарь сборной Болгарии Светослав Вуцов прокомментировал ничейный результат в товарищеском поединке против национальной команды Украины (1:1).

"Я очень доволен своим дебютом за сборную Болгарии. Это было не очень сложно, потому что я набирался опыта в чемпионате Болгарии. С командой добились равного результата.

С другой стороны были очень сильные игроки. Хорошо, что мы закончили матч вничью", — приводит слова Вуцова Sportal.bg.

Ранее Football.ua оценил действия футболистов сборной Украины в домашнем контрольном матче против Болгарии.