Украина

Андрей Павелко рассказал о позиции исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова.

Президент УАФ Андрей Павелко прокомментировал позицию исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петракова относительно игроков для национальной команды, которые выступают в России.

"Петраков пришел и четко расставил акценты. У нас тренеры раньше боялись высказаться, почему они не приглашают игроков из России. Петраков в первый день сказал об этом, и никто его не готовил к этому, никто не подталкивал этого делать. Это его жизненная позиция, она мне импонирует.

Он ощущает ту боль, которую видит в нашей стране. Сколько жизней утрачено, сколько детей осталось сиротами. Ему никогда не придет в голову пригласить футболистов из России – это его четкая позиция", — сказал Павелко в эфире Радио НВ.

Ранее в УАФ определились, когда решится дальнейшая судьба Петракова на посту наставника сборной Украины.