ЧМ-2022. Отбор

Football.ua проанализировал расклады в группе нашей сборной.

Сборная Украины подходит к решающему туру группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира-2022 года на третьей строчке турнирной таблицы своей группы.

ГРУППА D 1 Франция 7 4 3 0 16 3 13 15 2 Финляндия 7 3 2 2 10 8 2 11 3 Украина 7 1 6 0 9 8 1 9 4 Босния и Герцеговина 7 1 4 2 9 10 -1 7 5 Казахстан 8 0 3 5 5 20 -15 3



В последнем матче отбора команде Александра Петракова предстоит сыграть против Боснии и Герцеговины на выезде. Сборная Франции после победы над сборной Казахстана гарантировала себе выход на Мундиаль напрямую, а потому путевку в плей-офф отбора между собой разыграют Украина и Финляндия.

Босния и Герцеговина выбыла из гонки, проиграв Финляндии со счетом 1:3. Финны благодаря той победе обошли сборную Украины, а потому подопечные Александра Петракова будут напрямую зависеть от результата матча Финляндии.

В последнем туре финнов ждет противостояние на своем поле со сборной Франции. Очень жаль, что французы уже решили все вопросы и могут выпустить резервный состав. В любом случае, расклады для Украины будут зависеть от результата финнов:

Сборная Финляндии обыграет Францию.

Самый простой и грустный одновременно вариант. В таком случае сборная Украины останется без плей-офф чемпионата мира в независимости от результата игры против Боснии и Герцеговины.

Сборная Финляндии уступит Франции.

Тут все тоже не очень сложно. И это именно тот случай, когда все будет зависеть от сборной Украины. Для выхода в стадию плей-офф отбора на чемпионат мира сборной Украине будет достаточно обыграть боснийцев. Тогда нам удастся обойти финнов в турнирной таблице, заняв второе место.

Сборная Финляндии сыграет вничью с Францией.

В данном же варианте довольно много разных раскладов.

Украина гарантировано пройдет в следующую стадию, если сможет обыграть Боснию и Герцеговину в два и более мячей. На данный момент разница забитых и пропущенных голов у сборной Украины +1 (9:8). У Финляндии же будет +2(10:8).

Если матч между сборными Финляндии и Франции закончится безголевой ничьей, то сборной Украины хватит победы с минимальным преимуществом над Боснией и Герцеговиной. Если команда Александра Петракова добьется победы со счетом 1:0, то у команд будут одинаковые показатели забитых и пропущенных голов — в таком случае на стороне украинцев будут личные противостояния с финнами.

При победах со счетом 2:1, 3:2 и так далее в пользу сборной Украины сыграет более высокий показатель забитых голов.

Как итог, на судьбу сборной Украины напрямую повлияет результат матча Финляндия — Франция. Однако в любом случае, сборной Украины нужно добиваться победы в поединке против Боснии и Герцеговины. Кроме того, нужно постараться выиграть с преимуществом в два и более гола.