ЧМ-2022. Отбор
Football.ua проанализировал расклады в группе нашей сборной.
Сборная Украины подходит к решающему туру группового этапа отборочного цикла к чемпионату мира-2022 года на третьей строчке турнирной таблицы своей группы.
|ГРУППА D
|1
|
|Франция
|7
|4
|3
|0
|16
|3
|13
|15
|2
|
|Финляндия
|7
|3
|2
|2
|10
|8
|2
|11
|3
|
|Украина
|7
|1
|6
|0
|9
|8
|1
|9
|4
|
|Босния и Герцеговина
|7
|1
|4
|2
|9
|10
|-1
|7
|5
|
|Казахстан
|8
|0
|3
|5
|5
|20
|-15
|3
В последнем матче отбора команде Александра Петракова предстоит сыграть против Боснии и Герцеговины на выезде. Сборная Франции после победы над сборной Казахстана гарантировала себе выход на Мундиаль напрямую, а потому путевку в плей-офф отбора между собой разыграют Украина и Финляндия.
Босния и Герцеговина выбыла из гонки, проиграв Финляндии со счетом 1:3. Финны благодаря той победе обошли сборную Украины, а потому подопечные Александра Петракова будут напрямую зависеть от результата матча Финляндии.
В последнем туре финнов ждет противостояние на своем поле со сборной Франции. Очень жаль, что французы уже решили все вопросы и могут выпустить резервный состав. В любом случае, расклады для Украины будут зависеть от результата финнов:
Сборная Финляндии обыграет Францию.
Самый простой и грустный одновременно вариант. В таком случае сборная Украины останется без плей-офф чемпионата мира в независимости от результата игры против Боснии и Герцеговины.
Сборная Финляндии уступит Франции.
Тут все тоже не очень сложно. И это именно тот случай, когда все будет зависеть от сборной Украины. Для выхода в стадию плей-офф отбора на чемпионат мира сборной Украине будет достаточно обыграть боснийцев. Тогда нам удастся обойти финнов в турнирной таблице, заняв второе место.
Сборная Финляндии сыграет вничью с Францией.
В данном же варианте довольно много разных раскладов.
Украина гарантировано пройдет в следующую стадию, если сможет обыграть Боснию и Герцеговину в два и более мячей. На данный момент разница забитых и пропущенных голов у сборной Украины +1 (9:8). У Финляндии же будет +2(10:8).
Если матч между сборными Финляндии и Франции закончится безголевой ничьей, то сборной Украины хватит победы с минимальным преимуществом над Боснией и Герцеговиной. Если команда Александра Петракова добьется победы со счетом 1:0, то у команд будут одинаковые показатели забитых и пропущенных голов — в таком случае на стороне украинцев будут личные противостояния с финнами.
При победах со счетом 2:1, 3:2 и так далее в пользу сборной Украины сыграет более высокий показатель забитых голов.
Как итог, на судьбу сборной Украины напрямую повлияет результат матча Финляндия — Франция. Однако в любом случае, сборной Украины нужно добиваться победы в поединке против Боснии и Герцеговины. Кроме того, нужно постараться выиграть с преимуществом в два и более гола.