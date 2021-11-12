ЧМ-2022. Отбор

И. о. наставника сборной Украины остался доволен игрой своей команды с Болгарией, несмотря на ничью.

Сборная Украины в рамках товарищеского поединка принимала в Одесе национальную команду Болгарии и сыграла вничью со счетом 1:1, не сумев реализовать огромное количество неплохих моментов.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился эмоциями от данного противостояния, рассказав о решении поэкспериментировать со схемой — вместо трех центральных защитников задействовать двух.

"Мне очень понравилось, как играла Украина. Я всем доволен. Доволен ребятами. Это его величество футбол. Этим он и прекрасен. Не забиваешь ты — забьют тебе. Было много моментов, которые не использовали. Я доволен командой и игрой. У меня нет претензий".

"Доволен ли игрой сборной со схемой с двумя центрбеками? Да! Я доволен ребятами. Говорят, что женщина – прочитанная книга, а я еще непрочитанная. Я должен меняться, я только принял команду. У меня не было времени и контрольных матчей. Здесь я попробовал – мне понравилось. Хочу ли так запутать боснийцев? Нет! Я никого не запутываю. Сейчас невозможно кого-то запутать", — приводит слова Петракова программа Головна команда.

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