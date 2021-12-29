Украина

Украинский хавбек сдал позитивный тест на COVID-19.

Украинский полузащитник Специи Виктор Коваленко не поможет клубу в ближайших матчах.

Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, хавбек сдал положительный тест на коронавирус.

Помимо Коваленко коронавирусом заразился также один из членов тренерского штаба Тиагу Мотты .

Напомним, в текущем сезоне на счету Коваленко один гол и два ассиста в 12 матчах за Специю в Серии А.

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