Украина

Два представителя луганчан находятся на самоизоляции.

Луганская Заря вышла из отпуска и провела первую тренировку в 2022 году.

Как сообщил генеральный директор "черно-белых" Станислав Оганов, два футболиста Зари остаются дома на самоизоляции, так как сдали положительные тесты на коронавирус.

"Утром 16 января мы отправимся в Турцию на сборы и пробудем там до первого февраля. Дальше продолжим подготовку к возобновлению чемпионата уже в Запорожье.

К сожалению, Никита Шевченко и Дмитрий Хомченовский сейчас находятся на самоизоляции, так как заразились коронавирусом. Все остальные футболисты в строю и уже занимаются с командой", — приводит слова Оганова официальный сайт Зари.

Ранее стало известно о первом потенциальном новичке луганчан в зимнее трансферное окно.