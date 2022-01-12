Наставник команды УПЛ рассказал о кадровой ситуации в клубе.
ЮРИЙ ГУРА, ФОТО: ФК ЗАРЯ
12 января 2022, 12:45
Главный тренер Александрии Юрий Гура прокомментировал кадровую ситуацию в клубе накануне учебно-тренировочных сборов перед второй половиной сезона.
Напомним, что в лазарете клуба находятся Кирилл Ковалец, Сергей Рыбалка, Тимур Стецков, Эмиль Мустафаев и Сергей Гринь.
"Пока мы не можем рассчитывать на этих игроков, потому что травмы очень серьезные. Им провели операции, и все они будут заниматься с реабилитологом.
Возможно, на второй сбор появится Мустафаев, а остальные ребята вернутся уже после сборов. Кирилл, и Тима, и Гринь. У них очень серьезные травмы", — приводит слова Гуры ТК Футбол 1/2/3.
Ранее сообщалось, что Бабогло и Калюжный продлили контракты с Александрией.