Украина

Наставник команды УПЛ рассказал о кадровой ситуации в клубе.

Главный тренер Александрии Юрий Гура прокомментировал кадровую ситуацию в клубе накануне учебно-тренировочных сборов перед второй половиной сезона.

Напомним, что в лазарете клуба находятся Кирилл Ковалец, Сергей Рыбалка, Тимур Стецков, Эмиль Мустафаев и Сергей Гринь.

"Пока мы не можем рассчитывать на этих игроков, потому что травмы очень серьезные. Им провели операции, и все они будут заниматься с реабилитологом.

Возможно, на второй сбор появится Мустафаев, а остальные ребята вернутся уже после сборов. Кирилл, и Тима, и Гринь. У них очень серьезные травмы", — приводит слова Гуры ТК Футбол 1/2/3.

Ранее сообщалось, что Бабогло и Калюжный продлили контракты с Александрией.