Украина

Наставник команды из Петрово поделился своими мыслями о подготовке ко второй половине сезона.

Главный тренер Ингульца Сергей Лавриненко прокомментировал поражение своей команды в матче против грузинского Динамо Батуми (1:2) на учебно-тренировочных сборах в Турции.

"На этот матч ставилась задача отработать игру в нижней и средней обороне, выход в контратаку. Моментами у нас это очень неплохо получалось. Мне понравилось функциональное состояние ребят, основная обойма первый раз сыграла практически 90 минут.

Сейчас у нас такой график, что мы играем контрольные игры через день, 14, 16 и 18 февраля. Нужно правильно распределить нагрузку на футболистов", — приводит слова Лавриненко ТК Футбол 1/2/3.

Ранее президент Динамо Игорь Суркис прокомментировал информацию о перенесенном матче с Ингульцем, который должен был пройти в гостях.