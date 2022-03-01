Украина

Олег Блохін закликав Росію і Білорусь припинити війну з Україною.

Події останніх днів в Україні, яка зазнає чергового акту агресії з боку РФ, є зараз найбільш обговорюваною темою в суспільстві.

Колишній український футболіст і тренер Олег Блохін прокоментував події у своїй країні.

"Я, Олег Блохін, закликаю всіх, від кого це залежить, насамперед військове командування Росії та Білорусі, негайно припинити обстріл міст України та відкликати свої війська. Ви воюєте не лише з воїнами України, а й із мирним населенням. Це недопустимо. Це злочин.

В Україні розбомблені міста та села. Я – корінний киянин, моє рідне місто не бачило такої агресії з часів Другої світової війни. Київ, Харків, Чернігів, Херсон, Миколаїв, інші міста та села зруйновані.

Футбол, якому я відданий і віддав все своє життя, продовжує зазнавати втрат ще з початку окупації Криму, Донецької та Луганської областей. Збірні команди повністю припинили підготовку. Зупинено всі спортивні заходи. Спортсмени замість занять спортом змушені захищати Батьківщину.

Світові футбольні та спортивні федерації засудили ваші дії, усунувши збірні РФ та РБ від участі у міжнародних турнірах.

Ви закриваєте спадщину світу. І закриваєте світ для росіян та білорусів. Отямтеся. Відведіть війська. Припиніть цю війну. Молюсь за нашу Україну", – написав Блохін на своїй сторінці в Instagram.

Шановні співвітчизники! Україна зазнала удару с боку російської федерації. Просимо вас зберігати спокій, залишатися у безпеці, читати виключно офіційні українські джерела, не споживати та не розповсюджувати фейки. Слава Україні!