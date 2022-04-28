Украина

Функціонер розповів про підбір суперників киян для благодійного турне.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс прокоментував суперників "біло-синіх" під час благодійних матчів.

"Ідея благодійного турне надходила від Мірчі Луческу: ми підхопили її та розпочали реалізацію. Це було непросто, бо ситуація в Україні непроста. Наші футболісти теж захищають батьківщину, як солдати.

Я маю подякувати Президенту України, Міністерству закордонних справ та Міністерству культури і соціальної політики. Усі підтримали цю ідею, і кожен зробив свій внесок у те, щоб це вдалося втілити в життя.

Завдяки нашому матчу в Дортмунді ми заробили 400 тисяч євро. Ці гроші йдуть до міністерств. Чемпіонати проводяться по всій Європі, і зробити якийсь серйозний матч складно.

Ми могли би зіграти з Міланом та Вест Гемом, але у команд свої завдання в національних першостях, і дуже складно все узгодити. Дякуємо всім клубам, які грали з нами. Ми провели б ще більше ігор, але збірна України грає в червні, і зараз ми маємо зупинити цей проект. Тому що збірна має готуватися до своїх матчів", — наводить слова Суркіс прес-служба Динамо з посиланням на Večernji list.

Нагадаємо, сьогодні київське Динамо проведе черговий благодійний матч проти загребського Динамо. Гра розпочнеться о 19:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна відео онлайн трансляція матчу.