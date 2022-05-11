ЧМ-2022. Отбор

Українці готуються до першої товариської зустрічі.

Збірна України прибула до Менхенгладбаху та провела перше тренування на Боруссія-Парк.

Окрім того, футболісти провели зустріч із українськими переселенцями, що були вимушені залишити країну через бомбардирування нашої держави з боку Росії.

Нагадаємо, 11 травня, команда Олександра Петракова проведе товариський матч із Боруссією з Менхенгладбаху. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Раніше своїми думками напередодні матчу поділився Олександр Петраков.