Украина

Новачок рівненського клубу розповів про початок підготовки до нового сезону.

Захисник рівненського Вереса Микола Квасний прокоментував підготовку своєї нової команди до нового сезону в українській Прем'єр-лізі.

"Атмосфера в команді чудова. Не перший день знаю цей колектив і тренерський штаб. Всі із радістю приступили до тренувань. Сподіваємось, що чемпіонат таки стартує і ми зможемо грати.

Вдячні хлопцям на передовій, які ціною власного життя відстоюють нашу країну і нищать ворога, щоб ми могли спокійно тренуватись і грати.

Звісно, якнайшвидше хочеться набрати форму і почати грати товариські матчі. До старту чемпіонату хочемо підійти в оптимальних кондиціях і повній готовності", - наводить слова Квасного прес-служба Вереса.

Раніше повідомлялося, що Верес посилився братами Шараями.