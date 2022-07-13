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Юрій Вернидуб прокоментував нічию у першому контрольному матчі літніх зборів.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував нічийний результат у першому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах проти Олександрії (1:1).

"По-перше, для мене це був перший матч після великої перерви. Дуже радий, що я знову повернувся до улюбленої справи, та працюю у Кривбасі, який дав мені цю можливість. Для першої гри на зборах емоцій було достатньо. Добре знаю головного тренера Олександрії Юрія Гуру, я вдячний йому за цей спаринг. Ми багато спілкувались до й після матчу.

Щодо гри, то у першому таймі на поле вийшло багато новачків, яких ми тільки-но підписали. Моменти були як у нас, так і у Олександрії. У першому таймі забили непоганий м’яч: хлопці гарно розіграли комбінацію й результативне завершення від Устименка. Взяли м’яча під контроль та провели хорошу атаку. Мені дуже сподобався цей гол.

Устименко: три матчі — три голи? Не хочу наврочити, але у нього багато чого виходить. Дай Боже, щоб у тому ж дусі він продовжував й надалі. Дуже талановитий хлопець, але ще є над чим працювати. Ті хлопці, які старші за нього, також продемонстрували сьогодні свій рівень, що вони дійсно вміють грати у футбол. Вміють терпіти, тримати м’яча, відбирати.

Другий тайм: я радий за нашу молодь. Також себе проявили гравці із досвідом: Хобленко, Дебелко, Рябов, Кліщук. Так, не забили пенальті, шкода. Але то таке, це лотерея. Будемо працювати над цим. Так, пропустили у кінцівці, зіграли 1:1, але мені дуже сподобалась гра молодих футболістів. Вони виконали те, про що ми говорили на тренуваннях.

Так, розумію, що їм ще важко, але молодь у нас непогана. Вірю, що вона нам допоможе у чемпіонаті. Будемо працювати далі. Так, можливо, прийде час, коли когось з молодих прийдеться відправити до U-19. Але хай вони про це не думають, я нікого не залишу поза увагою. Вони повинні пройти ці іспити та рухатися вперед. В цілому, сьогоднішнім матчем я задоволений", - наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що матчі УПЛ призупинятимуться у разі повітряної тривоги.