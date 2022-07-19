Україна

Капітан "біло-синіх" поділився своїми думками після продовження контракту із київським клубом.

Півзахисник київського Динамо Сергій Сидорчук прокоментував продовження свого контракту із "біло-синіми".

"Я не роздумував. Підписав новий контракт з Динамо, бо це мій рідний клуб і рідний дім. Дай Боже, нові здобутки будуть не за горами.

Із приводу спарингів залишилося трохи змазане відчуття. Якщо ви пам'ятаєте, зимові збори пройшли значно краще в плані результатів, а зараз було трохи важче. Можливо, причина полягає в складній логістиці та великій кількості переїздів. Але коли є позитивний результат у спарингах, працювати легше. Тому зараз є невелика нервовість, але вона притаманна підготовці до матчів Ліги чемпіонів. А що стосується фізичних кондицій, то я вважаю, що ми добре готові.

Зараз ми ніби кочуючий табір. Переїзди накладають свій відбиток. Однак у ситуації, що склалася у нашій країні, ми не маємо морального права на це жалітися.

Завжди приємно, коли тебе так зустрічають, як в Польщі. Усі знають, які останнім часом стосунки між Україною та Польщею, як поляки нам допомагають. Київське Динамо — це великий бренд, який представляє Україну. Така зустріч була для нас дуже приємною та, якщо чесно, навіть неочікуваною. Тому навіть трохи розгубилися на початку, але коли винесли коровай, виявилося, що у нас схожі традиції.

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Маю відзначити, що нас дуже тепло зустрічали в Польщі і під час першого благодійного матчу з Легією у Варшаві, і коли збірна України грала в Лодзі.

- У контексті дружніх відносин Польщі та України Томаш Кендзьора своїм поверненням до "Динамо" також продемонстрував братерство народів?

Звичайно, Динамо гратиме проти Фенербахче для всієї України, українських вболівальників і тих хлопців, які зараз боронять нашу державу. На кожен матч без винятку ми виходимо з думкою про них", - наводить слова Сидорчука прес-служба клубу.

Раніше Андрій Ярмоленко прокоментував чутки про пропозицію київського Динамо.