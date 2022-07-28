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Головний тренер Кривбасу — про матч із Минаєм.

Головний тренер криворізького Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував товариський матч своєї команди проти Минаю, який закінчився перемогою "червоно-білих" з рахунком 3:1.

"Вже третій етап зборів. Вдячний хлопцям, що відпрацювали на всі сто. Що перший тайм, що другий. Було багато моментів, але, на жаль, ми їх не реалізували. Є над чим працювати. Зараз більше будемо працювати над швидкістю, над реалізацією цих моментів. В цілому, все нормально. Головне, що всі здорові.

У нас попереду ще довгий шлях. Якщо на сьогоднішній день казати: ми багато працюємо. Добре, що є моменти, які хлопці чудово розуміють. Більшість цих моментів вони переносять у гру. Це тільки початок нашого шляху, йти ще дуже далеко.

Погана реалізація? Це говорить про те, що нам більше треба трудитись над завершенням. Все у наших ногах та руках. Головне, аби хлопці це розуміли та працювали ще більше.

Серед іншого, 56-річний фахівець прокоментував, чи триває ще трансферна кампанія Кривбасу.

"Вона буде тривати увесь рік. Ми також працюємо над цим. Але є деякі моменти. Не зі всіма футболістами, яких хочемо бачити в нашій команді, виходить домовитись. У нас є свій план. Думаємо й про те, аби зараз у цей важкий для України час у нас не було завищених зарплат.

Наставник криворіжців, який паралельно проходить службу у ЗСУ і з перших днів повномасштабної війни став на захист нашої Батьківщини, особливо відзначив Героїв України.

Потрібно розуміти, що наразі ми працюємо та граємо, завдячуючи нашим захисникам – ЗСУ. Футболісти, які наразі знаходяться у «Кривбасі» це дуже добре розуміють. Щодо трансферів, то ми працюємо. Нам потрібен крайній захисник, центральний захисник, крайній атакуючий гравець. Всі, хто є зараз з нами на зборах це ті, на кого я розраховую.

Не буду нічого казати, у них дуже довгий шлях, багато роботи попереду. Нехай працюють та доводять на полі свою профпригодність" - підсумував Вернидуб.





Зазначимо, що зараз новачок УПЛ тренується на Закарпатті, де проводить підготовку до сезону.

Нещодавно Кривбас оголосив про підписання чергового новачка.