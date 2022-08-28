Україна

Конфлікт за права клубів на трансляції матчів УПЛ продовжується і кінця поки не видно.

YouTube-канали FootballHub та ПроФутбол Digital опублікували спільну заяву з приводу трансляцій матчів української Прем'єр-ліги.

Нагадаємо, офіційним транслятором матчів УПЛ є Setanta Sports.

"Ми вирішили не транслювати матчі УПЛ на своїх YouTube-каналах, поки триває розгляд документів, наданих нами YouTube, відповідно до їхніх процедур.

Знаємо, що частина вболівальників зрадіє цьому рішенню, інша частина – буде незадоволена та засмучена. Але поки питання з трансляцією на YouTube не буде вирішено в юридичній площині, сьогоднішній і подальші матчі п’ятьох клубів – Динамо, Дніпро-1, Зоря, Рух, Металіст – можна дивитися безкоштовно на телеканалах 2+2, УНІАН або на ОТТ-платформі Київстар ТБ.

Сьогоднішній матч Динамо –Дніпро-1 о 17:00 транслюватиме телеканал 2+2.

Як завжди, ми готуватимемо передматчеві студії, які ви зможете переглянути на YouTube-каналі Footballhub, де обговорюватимемо найцікавіші моменти та триматимемо зв’язок із нашим глядачем.

Не шукайте ворогів та зраду там, де її немає. Слава Україні!", - йдеться у заяві FootballHub та ПроФутбол Digital.

Раніше прес-служба 1+1 media опублікувала свою точку зору після заяви львівського Руху, матчі якого тепер транслюватимуться на телеканалах 2+2 та УНІАН.