Україна

Закон набув чинності 1 жовтня.

Президент України Володимир Зеленський підписав Закон "Про внесення змін до Закону України "Про фізичну культуру і спорт". Він набув чинності з суботи, 1 жовтня.

Відтепер в українському законодавсті поняття "спортивний захід" і "спортивне змагання" мають різне значення. Оскільки матчі УПЛ підпадають під поняття "спортивний захід", то відтепер клуби самі можуть вирішувати, де проводити прямі трансляції поєдинків.

Зокрема, у Законі говориться таке: "Спортивний клуб, який в межах спортивних змагань проводить спортивний захід та здійснює організаційне, фінансове та інше забезпечення його підготовки і проведення вважається організатором спортивного заходу".

Також у тексті пишеться наступне: "Організатори спортивних заходів, які проводяться в межах спортивних змагань, можуть на добровільних засадах передавати організаторам змагань права, визначені в частині восьмій цієї статті, шляхом укладення договору на умовах, погоджених між організатором спортивних заходів та організатором змагань.

Будь-які обмеження права організаторів спортивних заходів вільно розпоряджатись правами, зазначеними в частині восьмій цієї статті (в тому числі через регламенти проведення змагань чи інші документи, які приймаються чи затверджуються організаторами проведення змагань) не допускаються".

Нагадаємо, 5 клубів УПЛ виступили проти єдиного телепулу. Мова про Динамо, Дніпро-1, Металіст, Зорю та Рух. Якщо 11 клубів проводять трансляції поєдинків на Setanta Sports, яка виграла тендер, то вищеназвані колективи — на каналах медіагрупи 1+1.