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Football.ua про конференцію Динамо, Дніпра-1, Металіста, Руха та Зорі стосовно трансляцій домашніх матчів у УПЛ.

Сьогодні, 1 вересня, представники п'яти клубів української Прем'єр Ліги, а саме київське Динамо, Дніпро-1, Зоря, Металіст та львівський Рух, скликали спеціальну прес-конференцію, де обговорили ситуацію навколо питань єдиного пулу та домашніх трансляцій цих колективів у УПЛ.

Звісно, ключовим було питання стосовно єдиного телепулу та порушення вищезгаданами клубами його правил.

Думки представників клубів щодо нього були однозначними. Кожен з них наголосив, що не є проти єдиного телепулу, але потрібно сісти за стіл перемовин і обговорити усі нюанси, які виникли.

"Вихід з цієї ситуації — лише перемовини. Головний меседж Динамо Київ — права на трансляції домашніх поєдинків мають належати клубам" — сказав Сергій Мохник.

"Права належать в першу чергу клубам. Ми вважаємо, що маємо право вибору в справі трансляцій, але не є проти єдиного пулу. Я спостерігав, як на моїх очах змінювався регламент — у 2018 році була устава, що клуби можуть передавати свої права, потім з'явився певний пункт, що клуби вже були зобов'язані їх віддавати і т.д. Я бачу ці зміни регламенту так — команди хочуть лишити можливості керувати своїми правами" — висловив схожу думку генеральний директор Дніпра-1 Андрій Русол.

Сергій Мохник та Станіслав Оганов також наголосили на тому, що Динамо та Зоря мають діючи контракти із "1+1 Media".

"Динамо має десятирічний контракт із представниками 1+1, який було підписано ще 2016 року. Якщо комусь щось не подобається — є господарські суди і там ми будемо в разі чого відстоювати свою позицію. Ми були за єдиний телепул і керівництво клубу дуже довго вело перемовини із Setanta. В нас було лише одне прохання — дати можливість проведення поєдинків із 15-хвилиною зупинкою, як це було під час кваліфікації цьогорічної Ліги чемпіонів. Проте нас не почули і не пішли нам на зустріч" — сказав Мохник.

"Зоря має контракт із 1+1 і на сьогоднішній день нас цілковито влаштовують трансляції на 2+2 та УНІАН. Ми не проти єдиного пулу, але потрібно сідати і домовлятися" — відповів генеральний директор луганського колективу.

На конференції також були оприлюднені деталі рішення Печерського суду щодо блокування трансляцій цієї п'ятірки клубів на YouTube.

Сергій Мохник розповів, що суд заборонив Setanta Sports кидати страйки та забороняти показ домашніх матчів на цій відео-платформі. Окрім того, УАФ заборонили застосовувати штрафні та спортивні санкції щодо цих колективів до виносу остаточного вироку, особливо в справі знімання очок.

"Залякування нас зняттям пунктів, штрафами — ми проходили це все багато разів. Ключем до вирішення усіх питань є круглий стіл та перемовини. Ми відстоюємо свої права та права наших глядачів. Стосовно допомоги від федерації футболу — Андрій Васильович Павелко говорив, що буде намагатися допомогти нам у перемовинах із Setanta та пов'язаних із телепулом нюансів, але результат ви бачите самі".

Усі клуби наголосили на тому, що під час війни у нашій країні пріоритетом мають бути безкоштовні трансляції для вболівальників.

Оганов: "Ми не рахуємо рішення Печерського суду нашою перемогою. Ми хочемо, щоб вболівальники мали можливість дивитися футбол та хоча б якось відволікатися від подій у нашій країні. Щодо штрафів. Потрібно брати до уваги контекст, у якому ми зараз знаходимося".

Представник Руху Богдан Тимовчак: "Наш клуб пропонує глобально подивитися на футбол. Прем'єр Ліга має допомагати клубам розвиватися, але, на жаль, ми зараз цього не бачимо. Методи, які нам пропонують зараз, є направлені на те, щоб зламати клуби через коліно — це не є нормально. Ми маємо право показувати наші матчі там, де ми вважаємо за потрібне. Сьогодні ми за те, щоб матчі були доступні для всіх".

До речі, про вболівальників. На конференції також було оприлюднено порівняльні дані з деяких поєдинків.

Керівник управління спортивних проектів "1+1 Media" Степан Щербачев розповів, що згідно із останніми дослідженнями 78% вболівальників не готові сьогодні платити за футбол. І це не дивно, враховуючи нинішню ситуацію у країні. Згідно із даними пана Щербачева частка безкоштовного перегляду матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між Динамо та Фенербахче була 22%, у той же час на Setanta Sports доля глядачів склала лише 0,2%.

На матчі Динамо та Штурму у третьому кваліфай-раунді частка Setanta трохи виросла, але не дуже сильно. 21,2% проти 7,3% притому, що трансляція на "плюсах" відбулася із 15-хвилиною затримкою.

"Не бачимо сенсу створювати два продакшени, бо права належать "1+1 Media" і це потрібно поважати. Ми залюбки зніматимемо матчі, будемо ділитися і віддавати фрагменти, але постараємося більше не допускати таких ситуацій, як у поєдинку між Металістом та Інгульцем, коли трансляцію зустрічі вели одразу дві знімальні групи" — наголосив Степан Щербачев.

Наприкінці прес-конференції повстало ще одне істотне питання — чи надали УПЛ представники цієї п'ятірки клубів гарантійний лист стосовно зобов'язання виконувати рішення УПЛ щодо реалізації комерційних, медіа та інших прав на матчі клубних змагань турніру.

"Ми не підписували гарантійний лист. Ми також написали офіційний лист Прем'єр Лізі з проханням перенести нашу гру проти Вереса у інший час, бо трансляція цього поєдинку корелює із іншим топовим поєдинком наступного туру Зоря — Динамо, але ми до сих пір не отримали жодної відповіді" — сказав Андрій Русол.

Думку легенди Дніпра продовжив Степан Щербачев.

"Клуб Дніпро-1 дійсно надіслав кілька листів із проханням змістити гру на інший час, оскільки це "телевізійний канібалізм", але Прем'єр Ліга чомусь дозволяє собі ставити матчі в один слот. Ми, як транслятор, готові внести зміну до нашого етеру, але ми все ще не отримали жодної відповіді на наш запит".

Із колегами погодився й Богдан Тимовчак.

"Коли ставлять матчі у один час, то де тут думки про вболівальників? Орган, який має зараз об'єднувати — навпаки роз'єднує".

Football.ua буде й надалі інформувати вас про зміну ситуації у цій справі.