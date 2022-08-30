Україна

Були спрощені умови висвітлення відеоматеріалів матчів для телекомпаній.

УПЛ та Setanta Sports зробили спільну заяву, повідомивши добрі новини.

"УПЛ спільно із офіційним мовником Чемпіонату України з футболу компанією “Setanta Sports” заявляють про спрощення умов висвітлення відеоматеріалів матчів для телекомпаній. Задля популяризації українського професіонального футболу і розширення його присутності у телевізійному медіапросторі, УПЛ та “Setanta Sports” на безоплатній основі передаватимуть відеоматеріали матчів VBET Ліги сезону 2022/23 років зацікавленим телевізійним програмам в Україні.

Наша ціль: повернення новин та телепередач про український футбол на загальнонаціональні та кабельні телеканали. У часи, коли футбольна спільнота стикається зі спекуляціями на тему доступності футболу, ми прагнемо піти назустріч уболівальникам і телеглядачам та допомогти їм оперативно отримувати інформацію про матчі, цікаві моменти, голи тощо", — говориться в заяві на офіційному сайті УПЛ.

Раніше повідомлялося, що Setanta Sports не допустили на матч Динамо — Дніпро-1.