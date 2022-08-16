Клуб продовжує шукати підсилення перед новим сезоном.
Яніс Амаш, twitter.com/yanis_hamache
16 серпня 2022, 14:56
Дніпро-1, який вже провернув декілька якісних трансферів легіонерів, продовжує селекційну роботу перед стартом в УПЛ та кваліфікації до Ліги Європи.
Ще одним новачком команди Олександра Кучера може стати лівий захисник збірної Алжиру Яніс Амаш.
Контракт футболіста наразі належить португальській Боавішті, яка оцінює його приблизно у 500 тисяч євро.
Відомо, що Амаш погодився на трансфер в український клуб та з ним було узгоджено контракт на три роки.
Окрім 500 тисяч євро від Дніпра-1 одразу, Боавішта у подальшому отримає відсоток від продажу гравця.
23-річний захисник перебрався у Боавішту на початку сезону-2020/21 з французького Ред Стар. З тих пір він награв 58 матчів, забив шість голів та віддав дев'ять асистів.