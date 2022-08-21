Україна

Легенда вітчизняного боксу подарував чимало емоцій минулої ночі.

Діючи та колишні гравці національної збірної України у своїх сторінках в Інстаграмі відреагували на перемогу Олександр Усика над британцем Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, завдяки цій звитязі українець зберіг у рідній країні всі чемпіонські пояси.

"Браво, Чемпіоне!" — написав Віктор Циганков.







"Вітаю, козаче!" — це вже щиро радів Андрій Пятов.

"Україна не спить... Вітаю!!!" — емоційно зреагував Денис Попов, який теж привів Олександра з трумфом.





"Україна! Дякуємо, Саня!" — дві сторіз із такими словами опублікував Тарас Степаненко.









"З перемогою! Найкращий!" — це вже написав на адресу Усика Андрій Лунін.





Олександр Сирота був небагатослівний. "Чемп" — коротко, але ясно сказав захисник Динамо.

Деякі, як наприклад Олександр Зінченко та Георгій Бущан, взагалі обходилися без слів, проте з фото все було зрозуміло — їхній радості теж нема меж.





Зазначимо, що перед боєм Олександр Андрієвський прогнозував перемогу українського чемпіона вже у сьомому раунді.