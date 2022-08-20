Україна

Артем Довбик поділився своїми думками після гри із АЕКом.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик прокоментував поразку своєї команди у першому матчі раунду плей-офф Ліги Європи проти АЕКу (1:2).

"Вважаю, що рахунок не по грі, адже ми створили багато моментів у другому таймі, та мали нагоду за рахунок характеру перемогти. Перший тайм був не дуже вдалим у нашому виконанні, але добре, що змогли у другому таймі змінити ситуацію.

Було важливо вийти на другий тайм агресивно. Якщо б ми забили швидкий гол, можливо, була б зовсім інша гра.

Команда скучила за такими матчами. Напевно, на початку була якась нервовість у діях, тому що тривалий час не було офіційних матчів. Атмосфера супер! Тут чудовий компактний стадіон. Все було топ!

Моє майбутнє? Зацікавленість інших клубів є, але зараз я перебуваю у Дніпрі-1 та готуюся до другої гри", - наводить слова Довбика прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 – АЕК.