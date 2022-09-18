Футзал

Команда Миколи Костенка продовжує підготовку до відбіркових матчів ЧС-2024.

З 12 вересня збірна України з футзалу працює на навчально-тренувальних зборах у рамках підготовки національної команди до ЧС-2024.

У вчорашньому спарингу проти Молдови українці перемогли з рахунком 6:1.

Сьогодні команда Миколи Костенка зустрілася вдруге, але вже у рамках Кубка трьох націй.

У першому таймі "синьо-жовті" були сильнішими з рахунком 4:2. У складі українців відзначилися Андрій Мельник, Віталій Радевич та Ігор Корсун, який оформив дубль. У молдаван забили Адріан Лашку та Крістіан Обаде.

У другому таймі у воротах суперника розписалися Ярослав Лебідь, Ігор Чернявський та Петро Шотурма. У суперника відзначався лише Обаде, який оформив хет-трик.

У підсумку збірна України здобула переконливу перемогу з рахунком 7:4.

Наступний матч Україна проведе проти Румунії. Гра відбудеться завтра, 19 вересня.

Молдова — Україна 4:7

Голи: Лашку, 14, Обаде, 18, 32, 37 — Мельник, 4, Корсун, 6, 20, Радевич, 8, Лебідь, 32, Чернявський, 33, Шотурма, 39.

Молдова: Кітороаги — Такот, Лашку, Обаде, Бурдужел; Капсамун, Кубань, Адам, Гуржуй, Цимпеу, Подлєснов, Гургуров, Гуцу, Негара, Кожокару.

Україна: Савенко — Чернявський, Корсун, Шотурма, Зварич; Лебідь, Микитюк, Сірий, Абакшин, Ципун, Сухов, Фаренюк, Малишко, Радевич, Мельник.

Попереджений: Микитюк.