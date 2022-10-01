Україна

Хавбек львівського клубу поділився своїми думками після гри із Вересом.

Півзахисник львівського Руху Таллес Бренер прокоментував нічийний результат у матчі п'ятого туру УПЛ проти Вереса (2:2).

"Вважаю, що це було справжнє дербі. Важкий та важливий матч, адже ми грали на новому стадіоні проти згуртованої команди, яка чудово себе проявляє у чемпіонаті.

Я щасливий, що зміг допомогти своєму клубу голом та асистом. Я щоденно працюю над собою. Не тільки під час загальних тренувань, а й над індивідуальними показниками. Відтак, сподіваюся, що зможу стати ще більш корисним команді.

Так, поєдинок справді не був легким. Все ж вважаю, що у такому поєдинку ми повинні були перемагати. Ми двічі пропускали, тому потрібно було відіграватися. Сподіваюсь, у наступному матчі нам вдасться краще контролювати гру та здобути перемогу", - наводить слова Таллеса прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Верес — Рух.