Україна

Артур Микитишин поділився думками щодо матчу УПЛ проти київського Динамо.

Півзахисник Кривбасу Артур Микитишин прокоментував поразку своєї команди у матчі десятого туру УПЛ проти київського Динамо (1:3).

"Тренер просив допомогти команді: додати у швидкості. Виходив з думками зробити все від мене залежне, аби допомогти Кривбасу на футбольному полі. Чи вийшло – оцінювати тренерам.

Прикро, що не вдалось забити. Вклав в удар багато сил. Не пощастило цього разу, отже пощастить у наступному.

Команда програла, отже не виконали те, що мали виконати. Матчі проти сильних суперників йдуть тільки на користь, адже набираємось досвіду й впевненості у власних силах. Впевнений, Кривбас прогресує по грі й у подальшому все буде тільки краще", - наводить слова Микитишина прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Кривбас.