ЧС-2022: чемпіонат світу з футболу

Кіпер не відправиться на мундіаль.

У рамках поєдинку 15 туру італійської Серії А Спеція на виїзді грала проти Верони і здобула перемогу із рахунком 1:2.

Але цей результат не є приводом для радості воротаря Спеції Бартоломея Драговські. Під кінець першого тайму він отримав травму, коли намагався відібрати м'яч у суперника, і був змінений на Єруна Зута.

25-річного воротаря виносили з поля на ношах, а команда присвятила перемогу у цій грі саме йому.

Як повідомляє польський журналіст Себастьян Сташевські, через цю травму Драговські не поїде на чемпіонат світу-2022 у Катар, який відбудеться за тиждень. В нього розрив зв'язок гомілкостопу.

Відомо, що замінить Драговські воротар Копенгагена Каміль Грабара, який є першим номером у клубу з Данії. Заявку збірної Польщі дивіться в нас на сайті.