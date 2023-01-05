Україна

Фахівець вважає ціну за українця зрозумілою.

Помічник директора з футболу донецького Шахтаря Карло Ніколіні висловився щодо можливого трансферу Михайла Мудрика в інший клуб.

"Зважаючи на те, що у нас немає потреби в трансферах, ми свого часу говорили, що можемо зрівняти нашого найсильнішого гравця з іншими популярними зараз.



Візьмемо, наприклад, Антоні з Манчестер Юнайтед. Михайло сильніший, тому ціна на нього цілком зрозуміла", — сказав Ніколіні calcionapoli24.

Наразі на Михайла Мудрика є два претенденти з АПЛ — Арсенал та Челсі. "Каноніри" не готові платити за українця більше 75 мільйонів євро.