У вівторок, 14 лютого, київське Динамо на турецьких зборах зіграє з ташкентським Пахтакором, який тренує легенда "біло-синіх" Максим Шацьких. Стартовий свисток пролунає о 16:00.

Нагадаємо, в останньому спарингу динамівці обіграли румунську Політехніку з рахунком 2:0.

Пряма трансляція матчу: