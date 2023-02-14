Україна 14 лютого 2023, 09:38 Динамо — Пахтакор: онлайн відеотрансляція товариського матчу Черговий матч команди Мірчі Луческу на турецьких зборах — у суперниках колектив Максима Шацьких. Заміни динамівців, ФК Динамо Київ 14 лютого 2023, 09:38 У вівторок, 14 лютого, київське Динамо на турецьких зборах зіграє з ташкентським Пахтакором, який тренує легенда "біло-синіх" Максим Шацьких. Стартовий свисток пролунає о 16:00. Нагадаємо, в останньому спарингу динамівці обіграли румунську Політехніку з рахунком 2:0. Пряма трансляція матчу: Люди Максим Шацких Команди Динамо Київ Пахтакор Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте