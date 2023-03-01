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Хавбек "гірників" поділився своїми думками після гри з Минаєм.

Півзахисник донецького Шахтаря Георгій Судаков прокоментував перемогу своєї команди у перенесеному матчі дев'ятого туру УПЛ проти Миная (4:1).

"Зараз дуже важливі матчі, розуміємо свою ситуацію в турнірній таблиці. Тепер ми на відстані у два очки від конкурента, а було п’ять, тож потребували лише перемоги і команда була максимально налаштована на гру. Я вже раніше говорив: неважливо, це матч Ліги чемпіонів або чемпіонату, – ми постійно виходимо і налаштовуємося. Так, непросто без уболівальників після того, як ти зіграв у присутності 30 тисяч людей поєдинок за вихід до 1/8 фіналу Ліги Європи. Та свою роботу ми виконали, заробивши три очки.

З кожною грою почуваюся більш упевненим. Я ще молодий футболіст, щоматчу вчусь. Коли граєш 120 хвилин, точно навчаєшся чогось, виходиш на новий рівень. Сподіваюся, у моїй кар’єрі буде ще чимало поєдинків, але я прямую від гри до гри.

11-метровий? Є футболісти, які відповідають за це, – я та Бондаренко. Цього разу я просто підійшов і сказав, що проб’ю цей пенальті. Щодо цього немає суперечок, тож якщо наступний пенальті захоче пробити Артем – без проблем. Можна домовитись бити по черзі. Пенальті – це трохи майстерності і трохи холоднокровності. На тренуванні ти можеш влучити 100 разів зі 100, а от у грі, де відповідальність і напруга тяжіють над тобою, – це вже інше. Тому я не приділяю багато уваги пенальті, але перед матчами ми розбираємо гру голкіперів суперника і наш тренер воротарів нам дуже допомагає.

Минай – непогана команда, яка має свій малюнок гри, хоча футбол відрізняється від нашого. Зараз у чемпіонаті немає слабких, з усіма важко. Ми не зважаємо на суперника, бо все залежить переважно від нас. Якщо зіграємо на 100 відсотків, то результат точно буде.

Я уже казав: усі розуміють поточну ситуацію. Прагнемо лише перемагати в кожній грі, і зараз ми подумки готуємось до Металіста 1925. Розуміємо важливість цього матчу, адже не буде права на помилку. Хочемо чемпіонства, і всі футболісти команди жадають лише перемог", - наводить слова Судакова прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Минай – Шахтар.