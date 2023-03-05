Україна

Гравець клубу із Петрово поділився своїми думками після гри з Динамо.

Захисник Інгульця Дмитро Нагієв прокоментував перемогу своєї команди у матчі 16 туру УПЛ проти Динамо (2:0).

"Ми просто готувалися та були впевнені, що зіграємо правильно, тому зможемо здобути нічию, але по грі вийшло так, що перемогли. Для нашого маленького клубу це історія, але ми намагаємося не зациклюватися, адже попереду у нас лобові матчі.

Зараз будемо відновлюватися два дні та готуватися до наступних ігор. Чемпіонат — це дистанція, тут одна гра майже нічого не значить.

Після перерви ми розуміли, що якщо будемо дотримуватися нашого плану, то все буде добре. Слава Богу, так і вийшло. Динамо хороша команда. Бажаю їм успіху.

Олександр Поворознюк подякував нам. Як я розумію у нього завтра день народження. Він сказав, що у нього такого ще не було. Це для нього найкращий подарунок. Ми про це не думали, хотіли здобути для клубу одне, а вийшло три очка", - наводить слова Нагієва ПРОФУТБОЛ Digital.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо — Інгулець.