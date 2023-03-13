Україна

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками після гри з Дніпром-1.

Півзахисник київського Динамо Владислав Кабаєв прокоментував перемогу своєї команди у матчі 17 туру УПЛ проти Дніпра-1 (1:0), та розповів, чому кияни після голу побігли святкувати до Мірчі Луческу.

"Зараз така ситуація в нашій країні та нашому клубі — багато критики. Але вона нас робить сильнішими. Цей гол був для нас ковтком свіжого повітря. Він забив та повів за собою команду. Ми всі віримо у напрацювання нашого головного тренера та хотіли продемонструвати нашу єдність.

Багато пишуть, ми з хлопцями вже навіть не читаємо. То Динамо не у формі… У кожної команди бувають спади. Хочеться вийти з цього спаду з гордістю та високо піднятою головою.

Червона Буяльському? Я навіть не чув, тільки побачив картку. Матч був дуже напруженим. Ми були незадоволені суддівством ще у матчі минулого туру з Інгульцем. Були незадоволені, як судила Катерина. Це тиснуло на нас. Не знаю, який там був діалог чи монолог у Буяльського, але він одразу отримав червону картку.

У нас арбітри можуть помилятися, помилятися, помилятися, але все одно судять далі, а для нас кожне очко потім грає свою роль наприкінці сезону. Можна так не дорахуватися балів", - сказав Кабаєв в інтерв'ю ПРОФУТБОЛу Digital.

Раніше Football.ua проаналізував та підбив підсумки минулого 17 туру УПЛ.