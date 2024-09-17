Україна

На футболіста очікує хірургічне втручання.

У матчі шостого туру УПЛ проти Лівого Берега (1:0) захисник Кривбасу Іван Дібанго отримав травму. Про це повідомляє прес-служба клубу.

За підсумками медичного обстеження стало відомо, що у 22-річного камерунця пошкодження зв'язок ключично-акроміальної з'єднання.

На футболіста чекає операція. Терміни відновлення Дібанго не називаються.

Нинішнього сезону Дібанго провів вісім матчів, у яких відзначився одним асистом.