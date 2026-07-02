Україна

Плеймейкер попрощався з львів'янами на тлі переходу до Маккабі Хайфа.

Атакувальний півзахисник Бруніньйо звернувся до вболівальників Карпат, передає офіційна сторінка клубу в Telegram.

Львів'яни нещодавно попрощалися 26-річним бразильцем. Гравець перебрався до Маккабі Хайфа.

"Уболівальникам, футболістам, тренерському штабу, працівникам клубу та всім, хто є частиною цієї команди, хочу висловити щиру подяку за весь час, який ми провели разом.

Це були моменти радості, викликів, досягнень і великого навчання, які я пронесу із собою через усе життя. Кожне тренування, кожен матч і кожна перешкода сприяли моєму зростанню не лише як футболіста, а насамперед як людини.

Моя безмежна вдячність клубу, який відкрив мені двері до здійснення мрії — грати в європейському футболі. Саме тут я пережив одні з найособливіших моментів своєї кар'єри і, що найважливіше, був по-справжньому щасливим.

Я назавжди збережу в пам'яті дружбу, тепло людей і гордість від того, що мав честь носити цю футболку. Ви стали важливою частиною моєї історії, і тому завжди матимете особливе місце в моєму серці.

Відтепер у Бразилії у вас буде ще один уболівальник. Я стежитиму за клубом здалеку, вболіватиму за успіхи команди та бажатиму, щоб цей клуб і надалі зростав і досягав усього, на що заслуговує.

Щиро дякую за все!", — додав Бруніньйо.

За "зелено-білих" плеймейкер провів 52 матчі, в яких відзначився 17-ма голами й сімома асистами.