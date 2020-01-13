Украина: Первая лига

Главный тренер Черноморца Остап Маркевич оптимистично настроен на вторую часть сезона.

Остап Маркевич верит, что одесский клуб способен сделать работу над ошибками и идти исключительно вперед.

"Надеюсь, знаю и верю, что новый год будет удачным для нас, потому что в этом и состоит наша цель, наша жизнь. А наша жизнь — это футбол. Будем отдаваться любимому делу на все 100 процентов".

"Все, что было в прошлом году, надо тщательно проанализировать, обогатиться опытом и исправить все допущенные ошибки. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, и я уверен, что все у нас получится", — приводит слова Остапа Маркевича официальный сайт Черноморца.

В текущем сезоне Черноморец находится на десятой строчке в турнирной таблице Второй лиги.

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