Украина: Первая лига

Игрок харьковчан рассказал о возвращении к тренировочному процессу.

Защитник Металлиста 1925 Максим Цвиренко поделился своим мнением возвращении к тренировкам и рассказал о задачах команды.

"Настроение замечательное, доволен, что мы наконец собрались. Все на позитиве, очень рады, что увидели друг друга и вышли на футбольное поле. Появилась атмосфера коллектива, по которой мы грустили. Все с удовольствием тренируются и выполняют указания тренерского штаба. Будем готовиться и набирать физические кондиции.

Очень хочется доиграть, ходят различные слухи, как это будет, но мне главное, чтобы были футбольные матчи. Доиграть чемпионат и доказать всем, что мы по своим футбольным качествам достойны играть в Премьер-Лиге. Хочется играть, соскучились по матчам и болельщикам. Надеюсь, когда начнутся матчи, каким образом позволят посещать поединки и зрителям. Уверен, что решение будет положительным для футбола и для нас. Все будет хорошо.

Наверное, на данный момент, первая половина сезона была лучшей в моей карьере. Я очень благодарен тренерскому штабу, что мне доверили место на поле. Я с первого матча сезона в старте, сыграл во всех матчах, кроме тех, что пропускал из-за дисквалификации. Наслаждаюсь этим моментом, продолжаю работать над собой и развиваться, надеюсь, что у меня все еще впереди", – рассказал Цвиренко в интервью официальному сайту клуба.

На данный момент Металлист 1925 занимает седьмую строчку в турнирной таблице Первой лиги, отставая от лидирующего Руха на 4 очка.