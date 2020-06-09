Украина: Первая лига

Клуб обратился к УАФ с требованием продолжить выступления в лигах.

Оболонь Бровар на официальном сайте опубликовал обращение, требуя, чтобы сезон в Первой и Второй лиге был доигран.

"Мы футболисты, тренеры и персонал ФК Оболонь Бровар обращаемся к членам Внеочередной Конференции ПФЛ и исполкома Украинской ассоциации футбола, требуем продолжить чемпионаты Украины в Первой и во Второй лигах, поскольку решение против возобновления чемпионатов нарушают право на труд футболистов, тренеров и персонала футбольных клубов и на получение соответствующего финансового вознаграждения; нарушают право футболистов, тренеров и персонала клуба на игру.

Не оставляйте без права на труд и средств на существование нас и наши семьи. В противном случае, мы оставляем за собой право бессрочно пикетировать Дом футбола и обязательно обратимся в суд общей юрисдикции.

Призываем всю футбольную общественность присоединиться к нам и поддержать в возобновлении чемпионатов", – сказано в обращении на официальном сайте.

Отметим, что Оболонь Бровар находится на пятой строчке в Первой лиге с 37 пунктами.